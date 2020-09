La morte di Paciolla: "Difficile credere al suicidio, l'Onu collabori per la verità" (Di giovedì 24 settembre 2020) Così la viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, a proposito del giovane cooperante napoletano trovato senza vita il 15 luglio in Colombia. Un quotidiano locale lega la sua fine alle indagini fatte su un bombardamento compiuto dai... Leggi su repubblica (Di giovedì 24 settembre 2020) Così la viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, a proposito del giovane cooperante napoletano trovato senza vita il 15 luglio in Colombia. Un quotidiano locale lega la sua fine alle indagini fatte su un bombardamento compiuto dai...

cronaca_news : La morte di Paciolla: 'Difficile credere al suicidio, l'Onu collabori per la verità' - rodillas69 : RT @ArnaldCapezzuto: Verità per Mario Paciolla - Ninamimi85 : RT @DinamoPress: Verità e giustizia per #MarioPaciolla e per la #Colombia: a distanza di 2 mesi non si sa ancora nulla sui responsabili del… - dukana2 : RT @ArnaldCapezzuto: Verità per Mario Paciolla - vanebix : RT @DinamoPress: Verità e giustizia per #MarioPaciolla e per la #Colombia: a distanza di 2 mesi non si sa ancora nulla sui responsabili del… -

Ultime Notizie dalla rete : morte Paciolla La morte di Paciolla: "Difficile credere al suicidio, l'Onu collabori per la verità" La Repubblica La morte di Paciolla: "Difficile credere al suicidio, l'Onu collabori per la verità"

La vicenda del cooperante italiano Mario Paciolla, trovato morto nella sua abitazione in Colombia il 15 luglio, è piena di "fatti non comprensibili" ed è "molto difficile credere alla versione del sui ...

America Latina: associazioni e ong si uniscono all’appello per creazione del ministero della Pace. Un appello al Governo italiano. Il caso Paciolla

Giovanni Ramonda, della Comunità Papa Giovanni XXIII, ha sottolineato: “Chiediamo, usando le parole di Papa Francesco, che si mettano a tacere grida di morte basta guerre. Si fermino la produzione e ...

La vicenda del cooperante italiano Mario Paciolla, trovato morto nella sua abitazione in Colombia il 15 luglio, è piena di "fatti non comprensibili" ed è "molto difficile credere alla versione del sui ...Giovanni Ramonda, della Comunità Papa Giovanni XXIII, ha sottolineato: “Chiediamo, usando le parole di Papa Francesco, che si mettano a tacere grida di morte basta guerre. Si fermino la produzione e ...