Il caso Suarez | l’inchiesta madre e il ruolo della rettrice Bolli I sospetti del predecessore | «Con me i conti erano in regola»

(Di giovedì 24 settembre 2020) Nelle stanze dell’Università per Stranieri, ancora semi vuote perché le lezioni per tanti riprenderanno il primo ottobre, qualcuno storce il naso: «Non posso credere che lei fosse proe non sapesse nulla di quello che accadeva qui dentro». Parlano di Giuliana Gregoe dello scandalo finito nell’inchiesta giudiziaria da cui nascono, per, le intercettazioni e quindi l’intero. Secondo alcuni, a cominciare dai più agguerriti tra i rappresentanti studenteschi, quella storia aveva già svelato che qualcosa proprio non andava, nelle certificazioni linguistiche propedeutiche alla cittadinanza. E ora anche l’ex rettore, Paciullo, contattato da Open solleva dei dubbi su quanto accaduto durante la sua gestione: ...