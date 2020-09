E' fatta per Godin al Cagliari,nel pomeriggio in città (Di giovedì 24 settembre 2020) ANSA, - Cagliari, 24 SET - Ora è proprio fatta. Il difensore della nazionale uruguaiana Diego Godin arriverà all'aeroporto di Cagliari questo pomeriggio alle 16. Il giocatore ha già effettuato le ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 settembre 2020) ANSA, -, 24 SET - Ora è proprio. Il difensore della nazionale uruguaiana Diegoarriverà all'aeroporto diquestoalle 16. Il giocatore ha già effettuato le ...

DiMarzio : #Sassuolo, domani #Marlon in Inghilterra per la firma col #Fulham - Mov5Stelle : Ha vinto il SI Ce l'abbiamo fatta Il #TaglioDeiParlamentari è realtà Un risultato Storico per l’Italia, un risulta… - matteosalvinimi : Oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15: convincere per VINCERE. Adotta anche tu un indeciso ed è fatta! Amici,… - Filippo28846782 : RT @DAVIDPARENZO: “È stato detto che la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle forme che si sono sperime… - pepepancho2000 : RT @Antonio_Tajani: La presunta trattativa tra l’Alto rappresentante Borrell e Maduro per rinviare le elezioni in #Venezuela allo scopo di… -