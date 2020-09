Cuore Ilicic | lo sloveno fa costruire un parco giochi per bambini

(Di giovedì 24 settembre 2020) Josipfa gol fuori dal campo: il trequartista dell’Atalanta ha donato unaidi Kranj, in Slovenia Josipsta attraversando un momento molto delicato della sua vita privata, che gli ha impedito di concludere la passata stagione calcistica. Il trequartista, che si sta nuovamente allenando a Zingonia con l’Atalanta, si è reso protagonista di un bellissimo gesto. Sono terminati i lavori per la costruzione di una Kranj, in Slovenia, nell’ambito di un progetto atto a riqualificare il quartiere. Leggi su Calcionews24.com

