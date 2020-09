Covid: contagi risalgono in Sardegna,66 nuovi casi e 3 morti (Di giovedì 24 settembre 2020) CAGLIARI, 24 SET - Sono 3.471 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 24 settembre 2020) CAGLIARI, 24 SET - Sono 3.471 idi positività al-19 complessivamente accertati indall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano ...

Adnkronos : #Covid, Johnson: 'Più contagi dell'Italia perché amiamo la libertà' - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 1.392 nuovi contagi e 14 morti #covid - fattoquotidiano : 'GLI INGLESI AMANO LA LIBERTÀ' La bizzarra tesi di Boris Johnson sul numero dei contagi. Ecco cos'ha detto in parla… - artnewsit : #COVID?19 : lieve aumento dei contagi, ma l’Italia resta a ‘rischio basso’ - ilcentrotirreno : Covid, 24 settembre, contagi in crescita -