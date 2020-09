Covid, alunni positivi e classi in quarantena a Novate Milanese, Limbiate e Ceriano Laghetto (Di giovedì 24 settembre 2020) Tre classi in quarantena dopo la scoperta di alunni positivi al Covid. E’ successo in questi ultimi giorni in tre scuole primarie di Novate Milanese, Limbiate e Ceriano Laghetto. Come previsto dal protocollo di sicurezza, alla scoperta di un alunno positivo, l’intera classe scolastica viene posta in isolamento fiduciario e inviata all’esame del tampone per … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 24 settembre 2020) Treindopo la scoperta dial. E’ successo in questi ultimi giorni in tre scuole primarie di. Come previsto dal protocollo di sicurezza, alla scoperta di un alunno positivo, l’intera classe scolastica viene posta in isolamento fiduciario e inviata all’esame del tampone per … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Ultime Notizie dalla rete : Covid alunni Covid tra gli alunni della scuola San Filippo Neri di Bolzano ladigetto.it Covid, sì ai test rapidi nelle scuole

Documento congiunto dei Dipartimenti regionali Attività sanitarie Osservatorio epidemiologico e dell’Istruzione e dell’Università per affrontare l'emergenza durante l'anno scolastico PALERMO Per contr ...

In un’altra giornata tutto sommato positiva sul fronte coronavirus, c’è però un risvolto amaro ... problemi di contagio che un po’ ovunque si stanno registrando con alunni o insegnanti positivi che ...

