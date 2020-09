Contagi a Scuola, Alunno Positivo a Catania (Di giovedì 24 settembre 2020) Accertato caso Positivo al Covid-19 in una classe del liceo classico “Mario Cutelli” di Catania. Si tratta di uno studente della classe II G, che è stata messa in quarantena in via precauzionale fino all’8 ottobre. La dirigente scolastica ha comunicato che gli studenti “seguiranno le attività didattiche a distanza sulla piattaforma G-Suite nella relativa … Leggi su youreduaction (Di giovedì 24 settembre 2020) Accertato casoal Covid-19 in una classe del liceo classico “Mario Cutelli” di. Si tratta di uno studente della classe II G, che è stata messa in quarantena in via precauzionale fino all’8 ottobre. La dirigente scolastica ha comunicato che gli studenti “seguiranno le attività didattiche a distanza sulla piattaforma G-Suite nella relativa …

Open_gol : Coronavirus, 60 istituti chiusi, 350 con positivi, 33 focolai. Il database che monitora i contagi a scuola ? - peggiomisento : RT @CesareSacchetti: Giannelli, presidente dell'associazione presidi:'mascherina anche in classe. C'è bisogno di polizia e volontari che vi… - Toniapatty : RT @CesareSacchetti: Giannelli, presidente dell'associazione presidi:'mascherina anche in classe. C'è bisogno di polizia e volontari che vi… - stella6615 : RT @CesareSacchetti: Giannelli, presidente dell'associazione presidi:'mascherina anche in classe. C'è bisogno di polizia e volontari che vi… - MInghingolo : RT @CesareSacchetti: Giannelli, presidente dell'associazione presidi:'mascherina anche in classe. C'è bisogno di polizia e volontari che vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi Scuola Che succede nelle scuole europee in caso di contagio Il Post Coronavirus, 60 istituti chiusi, 350 con positivi, 33 focolai: il database che monitora i contagi a scuola

Non esiste un database per calcolare, in maniera scientifica, quanto la riapertura delle scuole stia influendo sulla diffusione del Coronavirus in Italia. Eppure virologi e statistici l’hanno ripetuto ...

VISITA IACUCCI A CARIATI - INIZIO ANNO SCOLASTICO

CARIATI (CS) - “L’attesa è stata tanta, insieme anche alla paura di sbagliare, di non fare la cosa giusta. Ma era fondamentale riaprire le scuole. Il rischio zero contagi non esiste, siamo consapevoli ...

Non esiste un database per calcolare, in maniera scientifica, quanto la riapertura delle scuole stia influendo sulla diffusione del Coronavirus in Italia. Eppure virologi e statistici l’hanno ripetuto ...CARIATI (CS) - “L’attesa è stata tanta, insieme anche alla paura di sbagliare, di non fare la cosa giusta. Ma era fondamentale riaprire le scuole. Il rischio zero contagi non esiste, siamo consapevoli ...