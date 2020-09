“98 miliardi di tesoreria”. Usiamoli invece di prendere soldi in prestito dall’Europa (Di giovedì 24 settembre 2020) Troppo tempo e condizionalità ultra stringenti, i rischi che si corrono sono elevati. “È stata sopravvalutata la facilità con cui si potrà attingere a queste risorse”, spiega Domenico Lombardi in una intervista che compare sul sussidiario.net. Il tempo richiesto è troppo, soprattutto per la condizione in cui versa il nostro Paese, “diversi esperti avevano avvertito che i tempi per la mobilizzazione delle risorse sarebbero stati lunghi”, aggiunge il consigliere di amministrazione e consulente strategico per investitori internazionali e istituzioni finanziarie. Solo da poco si sta prendendo sempre più consapevolezza che “bisognerà attendere almeno la primavera per ricevere la prima tranche dei complessivi 209 miliardi di euro”. Le risorse sono condizionate, prima di ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 24 settembre 2020) Troppo tempo e condizionalità ultra stringenti, i rischi che si corrono sono elevati. “È stata sopravvalutata la facilità con cui si potrà attingere a queste risorse”, spiega Domenico Lombardi in una intervista che compare sul sussidiario.net. Il tempo richiesto è troppo, soprattutto per la condizione in cui versa il nostro Paese, “diversi esperti avevano avvertito che i tempi per la mobilizzazione delle risorse sarebbero stati lunghi”, aggiunge il consigliere di amministrazione e consulente strategico per investitori internazionali e istituzioni finanziarie. Solo da poco si sta prendendo sempre più consapevolezza che “bisognerà attendere almeno la primavera per ricevere la prima tranche dei complessivi 209di euro”. Le risorse sono condizionate, prima di ...

