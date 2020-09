5 modi in cui Csi ha cambiato la tv e non solo

Leggi su wired

(Di giovedì 24 settembre 2020) Il 27 settembre 2015 andava in onda sulla rete americana Cbs Immortality, il doppio episodio che metteva la parola fine a una delle serie più significative di sempre Csi: Crime Scene Investigation. Inaugurata nel 2000, era durata per 15 stagioni, 337 puntate e aveva originato tre spin-off di varia fortuna (Csi: Miami, Csi: New York e Csi: Cyber). Ma al di là del successo, che per anni l’ha piazzata fra le produzioni più viste dal pubblico americano per poi essere esportata in tutto il mondo (da noi ancora oggi le repliche sono estenuanti), Csi ha avuto il merito di introdurre sul piccolo schermo una rivoluzione che, sulle note di Who are you dei The Who, haficato parecchi canoni e le cui conseguenze si sentono ancora oggi. 1. Il crimine al centro https://www.youtube.com/watch?v=SQcilIVV9Wc Nel 2000 la televisione era ...