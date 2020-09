Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 23 settembre 2020 (Di mercoledì 23 settembre 2020) anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico o Trono Over? Scopriamo cosa succederà oggi, 23 settembre nella nuova puntata del dating show anticipazioni Uomini e Donne, cosa succederà nella nuova puntata della nuova stagione del dating show? Scopriamolo inseme. Puntata di riappacificazione quella di oggi tra Gemma e Nicola. I due, che si sono lasciati non in modo pacifico dopo una breve frequentazione, oggi saranno protagonisti grazie ad un gesto di Nicola. Il ragazzo infatti, dopo aver passato le settimane precedenti ad offendere la dama poichè ferito dalla loro ”rottura”, oggi porterà una rosa bianca alla sua ex come gesto di pace. Nicola, infatti, chiederà scusa a Gemma per il suo comportamento. ... Leggi su zon (Di mercoledì 23 settembre 2020), Trono Classico o Trono Over? Scopriamo cosa succederà oggi, 23nella nuova puntata del dating show, cosa succederà nella nuova puntata della nuova stagione del dating show? Scopriamolo inseme. Puntata di riappacificazione quella di oggi tra Gemma e Nicola. I due, che si sono lasciati non in modo pacifico dopo una breve frequentazione, oggi saranno protagonisti grazie ad un gesto di Nicola. Il ragazzo infatti, dopo aver passato le settimane precedenti ad offendere la dama poichè ferito dalla loro ”rottura”, oggi porterà una rosa bianca alla sua ex come gesto di pace. Nicola, infatti, chiederà scusa a Gemma per il suo comportamento. ...

