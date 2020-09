Temptation Island | puntata 23 settembre 2020 | ecco cosa è successo

Leggi su blogo

(Di mercoledì 23 settembre 2020)nelladel 23: Gennaro e Anna si sono lasciati (forse) Speranza sconvolta dallo spogliarello di Alberto 00.43 Finisce così la. Mercoledì prossimo scopriremo se Anna ha accettato il nuovo falò con Gennaro e conosceremo la nuova coppia, formata da Francesca e Salvo.00.39 Gennaro attende di sapere se Anna ha accettato il nuovo falò. Pubblicità.00.36 Si torna da Gennaro e Anna. Lui chiede un falò di confronto straordinario, dopo alcuni giorni dall’ultimo incontro con Anna. Lui: “In una settimana non puoi smettere di amare una persona. Dobbiamo venirci incontro e imparare a dialogare in maniera differente. Mi è mancata. Mi è mancata lei, in tutto, nei ...