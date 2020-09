Temptation Island 8: il riassunto della seconda puntata (Di giovedì 24 settembre 2020) Ieri 23 Settembre è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island 8, che è stata imprevedibile e piena di emozioni. Non sono mancate le lacrime, da sempre la colonna sonora del reality più passionale che c’è. Il falò di Gennaro e Anna è stato molto duro e inaspettato almeno da parte di Anna, che gli ha rinfacciato che le insicurezze che lei combatte sono causate tutte da lui. Leggi anche: Temptation Island 2020: anticipazioni seconda puntata Temptation Island 8: Speranza umiliata da Alberto La puntata comincia con Speranza che viene chiamata nel pinnettu e sente dire da Alberto che sta bene e che non gli manca per nulla la sua ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 24 settembre 2020) Ieri 23 Settembre è andata in onda ladi8, che è stata imprevedibile e piena di emozioni. Non sono mancate le lacrime, da sempre la colonna sonora del reality più passionale che c’è. Il falò di Gennaro e Anna è stato molto duro e inaspettato almeno da parte di Anna, che gli ha rinfacciato che le insicurezze che lei combatte sono causate tutte da lui. Leggi anche:2020: anticipazioni8: Speranza umiliata da Alberto Lacomincia con Speranza che viene chiamata nel pinnettu e sente dire da Alberto che sta bene e che non gli manca per nulla la sua ...

