Serena Grandi condannata a due anni e due mesi di reclusione. Cosa è successo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Serena Grandi, la decisione arriva solo oggi. Dopo due anni di reclusione così si è espresso il tribunale di Rimini per il crac della 'Donna Serena srl', società con cui la musa di Tinto Brass ha gestito il suo ristorante. L'attrice è stata condannata a due anni e due mesi di reclusione. Come è stato riportato sui quotidiani locali, la condanna viene emessa dopo la bancarotta con distrazione di beni strumentali della società Donna Serena srl, e le irregolarità sui libri contabili. Il locale è stato aperto nel 2013 subito dopo la partecipazione di Serena Grandi al film premio Oscar 'La grande ...

