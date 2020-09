Racket delle bancarelle, blitz della Guardia di finanza, 18 arresti (Di mercoledì 23 settembre 2020) I carabinieri del nucleo speciale Polizia Valutaria della Guardia di finanza insieme alla polizia locale di Roma Capitale hanno eseguito un blitz sul Racket della bancarelle. L’operazione denominata Monsone ha portato agli arresti diciotto persone (dieci in carcere e otto ai domiciliari). Racket delle bancarelle, sequestrato 1 milione di euro Il Racket del commercio in strada ha coinvolto pubblici ufficiali, sindacalisti, imprenditori e la famiglia Tredicine che da anni occupa il suolo pubblico con camion-bar, caldarroste e cosi via. Dall’indagine è venuto fuori un collaudato sistema di estorsioni e Racket di tredici persone tra cui due pubblici ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) I carabinieri del nucleo speciale Polizia Valutariadiinsieme alla polizia locale di Roma Capitale hanno eseguito unsul. L’operazione denominata Monsone ha portato aglidiciotto persone (dieci in carcere e otto ai domiciliari)., sequestrato 1 milione di euro Ildel commercio in strada ha coinvolto pubblici ufficiali, sindacalisti, imprenditori e la famiglia Tredicine che da anni occupa il suolo pubblico con camion-bar, caldarroste e cosi via. Dall’indagine è venuto fuori un collaudato sistema di estorsioni edi tredici persone tra cui due pubblici ...

virginiaraggi : Grazie a Procura, GdF e Polizia Locale per aver sgominato il racket del commercio ambulante su Roma. Diciotto arres… - LaStampa : Racket delle bancarelle a Roma,18 arresti. Favori in cambio di cene, vestiti firmati e abbonamenti allo stadio - Agenzia_Italia : Racket delle bancarelle a Roma, in 18 finiscono in manette - albertolupini : Sgominato il racket delle bancarelle A Roma prezzi del cibo alle stelle - TheNewAge77 : Da Italia a Tavola Sgominato il racket delle bancarelle A Roma prezzi del cibo alle stelle -