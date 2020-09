Occhio al cielo | asteroide potrebbe diventare la seconda Luna della terra entro il maggio 2021

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Secondo gli astronomi uno degli asteroidi che segue la rotazione intorno al Sole allaprestola. Non necessariamente tutti gli asteroidi che viaggiano per lo spazio sono pericoli dal quale guardarsi. Sappiamo che la Nasa sta mappando da anni lo spazio intorno allaper verificare che nessuno degli asteroidi … L'articolo NewNotizie.it.

mayafoxqua_m : RT @letiziadavoli: La galassia di Andromeda si vede poco ad occhio nudo, ma se si vedesse tutta, occuperebbe un'area del cielo più grande d… - paoloigna1 : RT @letiziadavoli: La galassia di Andromeda si vede poco ad occhio nudo, ma se si vedesse tutta, occuperebbe un'area del cielo più grande d… - aapv2016 : RT @letiziadavoli: La galassia di Andromeda si vede poco ad occhio nudo, ma se si vedesse tutta, occuperebbe un'area del cielo più grande d… - AlekCaruso : RT @letiziadavoli: La galassia di Andromeda si vede poco ad occhio nudo, ma se si vedesse tutta, occuperebbe un'area del cielo più grande d… - profluigimarino : RT @letiziadavoli: La galassia di Andromeda si vede poco ad occhio nudo, ma se si vedesse tutta, occuperebbe un'area del cielo più grande d… -

Ultime Notizie dalla rete : Occhio cielo

NewNotizie

Secondo gli astronomi uno degli asteroidi che segue la rotazione intorno al Sole alla Terra potrebbe presto diventare la seconda Luna. Non necessariamente tutti gli asteroidi che viaggiano per lo spaz ..."Un buongiorno colorato". "Uno lungo spettacolo". Forlivesi con l'occhio all'insù mercoledì mattina per l'arcobaleno che ha colorato il cielo della città mercuriale. Chi da casa, chi dal posto di lavo ...