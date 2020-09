Mekies | ' A Sochi con alcune novità per sistemare la Ferrari'

SkySportF1 : .@ScuderiaFerrari, a Sochi arriveranno aggiornamenti: le parole del DS Mekies #RussianGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - FormulaPassion : #F1 | La #Ferrari porterà degli aggiornamenti in Russia - UgoBaroni : RT @SkySportF1: .@ScuderiaFerrari, a Sochi arriveranno aggiornamenti: le parole del DS Mekies #RussianGP #SkyMotori #F1 #Formula1 https:/… - Gazzetta_it : #F1 #Mekies: 'A #Sochi con alcuni aggiornamenti: primo passo per sistemare la #SF1000' #Ferrari - palinaciani : RT @SkySportF1: .@ScuderiaFerrari, a Sochi arriveranno aggiornamenti: le parole del DS Mekies #RussianGP #SkyMotori #F1 #Formula1 https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Mekies Sochi

Nella stagione peggiore per la Ferrari in Formula 1 dal 1980, almeno a livello statistico, quello che a molti tifosi della rossa non va giù è il poco attivismo della Scuderia in termini di aggiornamen ...in Russia le parole del DS Laurent Mekies. Un anno fa le Rosse venivano da tre successi ... con Leclerc mogio mogio a completare il podio. Da qui, da Sochi, la Ferrari imboccò una china discendente ...