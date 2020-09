Kit Harington, Il Trono di Spade è un capitolo chiuso: mai più ruoli come Jon Snow (Di mercoledì 23 settembre 2020) Kit Harington non è più interessato a interpretare personaggi simili a Jon Snow, l’eroe ultimo de Il Trono di Spade, ruolo che ha ricoperto per otto stagioni nella serie di successo della HBO. Durante un’intervista con The Telegraph, l’attore ha spiegato il motivo per cui intende gettarsi il “bastardo” di casa Stark alle spalle, lasciando intendere come ormai Il Trono di Spade sia un capitolo chiuso. Dopo Jon Snow, Kit Harington è protagonista di Criminal: Regno Unito, seconda stagione della serie Netflix, mentre prossimamente sarà Dane Whitman nel cinecomic Eternals, dove ritroverà il collega Richard Madden. “Sento che ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Kitnon è più interessato a interpretare personaggi simili a Jon, l’eroe ultimo de Ildi, ruolo che ha ricoperto per otto stagioni nella serie di successo della HBO. Durante un’intervista con The Telegraph, l’attore ha spiegato il motivo per cui intende gettarsi il “bastardo” di casa Stark alle spalle, lasciando intendereormai Ildisia un. Dopo Jon, Kitè protagonista di Criminal: Regno Unito, seconda stagione della serie Netflix, mentre prossimamente sarà Dane Whitman nel cinecomic Eternals, dove ritroverà il collega Richard Madden. “Sento che ...

NetflixIT : Kit Harington apre un episodio di Criminal: Regno Unito stagione 2 con un monologo di 6 minuti, senza stacchi, guar… - fantasy_square : Game of Thrones, Kit Harington: “Non voglio più interpretare eroi silenziosi come Jon Snow” - badtasteit : #GameOfThrones, #KitHarington: 'Non voglio più interpretare eroi silenziosi come #JonSnow' - clikservernet : Il Trono di Spade, Kit Harington: “Dopo Jon Snow, non interpreterò più eroi” - Noovyis : (Il Trono di Spade, Kit Harington: 'Dopo Jon Snow, non interpreterò più eroi') Playhitmusic - -