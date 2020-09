Immobile: «Scarpa d’Oro? La soddisfazione più grande della carriera» (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radio Esercito di alcuni temi riguardanti la scorsa stagione Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha rilasciato un’intervista a Radio Esercito. Ecco alcune dichiarazione riportate dalla società biancoceleste: Scarpa D’ORO – «La Scarpa d’oro era un mio traguardo, un sogno personale, ci sono andato molto vicino un paio d’anni fa ma a causa di un infortunio persi quell’occasione. Quest’anno ci ha provato il Covid a fermarmi ma sapevo che i compagni mi avrebbero aiutato in ogni modo. È la soddisfazione più grande della mia carriera, ma a livello di gruppo ne ho avute tante. Abbiamo vinto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ciro, attaccanteLazio, ha parlato ai microfoni di Radio Esercito di alcuni temi riguardanti la scorsa stagione Ciro, attaccanteLazio, ha rilasciato un’intervista a Radio Esercito. Ecco alcune dichiarazione riportate dalla società biancoceleste:D’ORO – «Lad’oro era un mio traguardo, un sogno personale, ci sono andato molto vicino un paio d’anni fa ma a causa di un infortunio persi quell’occasione. Quest’anno ci ha provato il Covid a fermarmi ma sapevo che i compagni mi avrebbero aiutato in ogni modo. È lapiùmia, ma a livello di gruppo ne ho avute tante. Abbiamo vinto ...

