Harry e Meghan Markle, tra i TIME100, esortano gli americani a votare (Di mercoledì 23 settembre 2020) Harry e Meghan hanno partecipato all'annuncio dei TIME100 con un intervento in video dal giardino della loro nuova villa californiana. E dopo essersi congratulati con tutte le personalità incluse nell'importante lista – da Kamala Harris a Selena Gomez e Phoebe Waller-Bridge, ma anche Donald Trump, di cui Meghan non è una fan – si sono rivolti agli elettori americani, esortandoli a recarsi alle urne a novembre.

