Halima Aden | la prima modella con hijab si racconta

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Si può fare la storia con la copertina di una rivista di moda? Eccome se si può. Halima Aden, la modella e attivista americana di origini somale che per prima ha posato in burkini e hijab su Sport Illustrated, oggi ambasciatrice Unicef e volto di Pandora, ne è la dimostrazione.

Ultime Notizie dalla rete : Halima Aden

Vogue Italia

Si può fare la storia con la copertina di una rivista di moda? Eccome se si può. Halima Aden, la modella e attivista americana di origini somale che per prima ha posato in burkini e hijab su Sport ...Etro sceglie il momento a cavallo tra il Festival di Venezia e l’inizio del Fashion Month per lanciare il Pegasus Club. Si tratta della nuova campagna scattata dal fotografo olandese Matthias Vriens e ...