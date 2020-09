Grande Fratello Vip, tutti contro Franceska Pepe: il web si spacca (Di mercoledì 23 settembre 2020) tutti contro Francesca Pepe nella casa del Grande Fratello Vip 2020: il popolo del web la difende. “Un clima che ti distrugge”. tutti contro Franceska Pepe nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e il popolo del web si schiera in massa dalla parte della modella considerando ingiustificabili determinati atteggiamenti degli altri inquilini della casa … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 23 settembre 2020)Francescanella casa delVip 2020: il popolo del web la difende. “Un clima che ti distrugge”.nella casa delVip 2020 e il popolo del web si schiera in massa dalla parte della modella considerando ingiustificabili determinati atteggiamenti degli altri inquilini della casa … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - PomponiGiovanna : RT @CicRosina: ++ Fausto Leali espulso dal Grande Fratello Vip potrebbe essere il nuovo assessore alla cultura della regione Marche ++ - ggirlaalmighty : grande fratello tienici una telecamera sempre puntata su franceskaconlak per favore, ne abbiamo seriamente bisogno #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, le sconvolgenti confessioni notturne che “coinvolgono personaggi molto… Il Fatto Quotidiano Adriana Volpe, litigio con il marito: Andrea Denver sullo sfondo?

Adriana Volpe, da punto di vista professionale, sta vivendo davvero un momento d’oro. La sua partecipazione al Grande Fratello è stata un trampolino di lancio per la carriera 2.0 della conduttrice; la ...

AresGate, parlano Grimaldi, Brilli e De Sio: “Gestione non chiara”

È scoppiato l’AresGate dal Grande Fratello Vip, che non ha niente a che vedere con il PratiGate dello scorso anno. Stavolta siamo dinanzi a qualcosa di ben più grande di un fidanzato inesistente e che ...

Adriana Volpe, da punto di vista professionale, sta vivendo davvero un momento d’oro. La sua partecipazione al Grande Fratello è stata un trampolino di lancio per la carriera 2.0 della conduttrice; la ...È scoppiato l’AresGate dal Grande Fratello Vip, che non ha niente a che vedere con il PratiGate dello scorso anno. Stavolta siamo dinanzi a qualcosa di ben più grande di un fidanzato inesistente e che ...