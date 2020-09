Gazzetta: il Napoli ha un accordo con Sokratis per un triennale, ma il difensore non aspetterà a oltranza (Di mercoledì 23 settembre 2020) La questione Koulibaly è ancora in sospeso, ma il Napoli continua a intrattenere rapporti con l’Arsenal per Sokratis, anzi si è anche portato avanti come conferma oggi la Gazzetta dello Sport Il patto con Sokratis è solido, ma ha una scadenza… Il gemello di Manolas, infatti, ha ricche offerte anche dall’Arabia Saudita e dal Qatar, oltre che nella stessa Premier League, e non vuole rischiare di aspettare le ultime battute. Del resto ha già un’intesa con i Gunners per liberarsi a costo zero e il Napoli è pronto ad approfittarne. Tanto è vero che è disegnato un triennale da 4 milioni netti a stagione. Nel conto alla rovescia Gattuso è in prima fila: Ringhio è il primo sponsor del ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 settembre 2020) La questione Koulibaly è ancora in sospeso, ma ilcontinua a intrattenere rapporti con l’Arsenal per, anzi si è anche portato avanti come conferma oggi ladello Sport Il patto conè solido, ma ha una scadenza… Il gemello di Manolas, infatti, ha ricche offerte anche dall’Arabia Saudita e dal Qatar, oltre che nella stessa Premier League, e non vuole rischiare di aspettare le ultime battute. Del resto ha già un’intesa con i Gunners per liberarsi a costo zero e ilè pronto ad approfittarne. Tanto è vero che è disegnato unda 4 milioni netti a stagione. Nel conto alla rovescia Gattuso è in prima fila: Ringhio è il primo sponsor del ...

