Elettra Lamborghini verso il matrimonio: "Sarà bellissimo, non vedo l'ora" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Elettra Lamborghini è entusiasta su Instagram per l'avvicinarsi della data del suo matrimonio con Afrojack La cantante vede avvicinarsi la data del suo matrimonio con Afrojack. Il giorno tanto atteso dalla coppia è quello del 26 settembre, quindi possiamo dire che veramente ci siamo. Poche ore ancora da single per i due che hanno dichiarato … L'articolo Elettra Lamborghini verso il matrimonio: "Sarà bellissimo, non vedo l'ora" proviene da leggilo.org.

thescvientist : ma quando cazzo si sposa elettra lamborghini io sapevo tipo il 20 ma ormai sono giorni che mi aspetto di vedere le… - RadioNovesei96 : Now: Giusy & Elettra, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini - LA ISLAhttps://www.studio96informazione.it/ssi/OnAir.jpg La Radio ! - cometodemi : Raga Elettra Lamborghini si sposa. E io triste perché si sposa ma non con me ?? - popstar_polls : RT @popstar_polls: Anna Tatangelo vs Elettra Lamborghini ?? who is hotter? Vote below - popstar_polls : RT @popstar_polls: Anna Tatangelo vs Elettra Lamborghini ?? who is hotter? Vote below -