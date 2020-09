E’ una strage di femminicidi e omicidi | muore donna accoltellata dal marito

Leggi su chenews

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Ennesimauccisa dal, è successo ad Aquileia in provincia di Udine.dal, è deceduta qualche ora dopo in ospedale. Ancora uno in Italia. Ancora una coppia apparentemente tranquilla, una vita insieme, 66 anni lei, uno in meno lui. Una lite, un coltello, e finisce tutto in tragedia. La vittima ha provato a lottare per la vita ma è morta dopo qualche ora dal suo ricovero in ospedale. E’ successo nella Bassa Friulana, ad Aquilea in provincia di Udine. A morire è stata Marinella Maurel. Il suo assassino è il, Livio Duca: l’ha colpita con un coltello, forse un fendente soltanto che però è risultato fatale. L’uomo non ha tentato nemmeno di fuggire ed è ...