Se sei appassionato di azione, emozioni e scene mozzafiato, non puoi perdere questa sera su Italia 1 alle 21:20 "Into the Storm". Diretto da Steven Quale, il film ti immerge in un turbine di eventi catastrofici, con protagonisti come Richard Armitage e Sarah Wayne Callies. Scopri tutto quello che c’è da sapere su trama, cast e streaming di questa avventura imperdibile, pronta a tenerti col fiato sospeso fino all’ultima scena.

Into the storm: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Stasera, venerdì 4 luglio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Into the storm, film del 2014 è diretto da Steven Quale e vede fra i suoi protagonisti Richard Armitage, attore britannico che ha recitato nella nota trilogia Lo Hobbit, e Sarah Wayne Callies, che abbiamo invece visto in alcune popolari serie tv come The Walking Dead e Prison Break. La pellicola, scritta da John Swetnam, appartiene al genere catastrofico ed è girata come un falso documentario. Vediamo tutte le informazioni, come la trama e il cast del film. Trama. Il film, dai grandi effetti speciali, racconta la storia di Gary, rimasto solo dopo la morte di sua moglie a crescere i suoi figli, Donnie e Trey, a Silverton, piccola città dell’Oklahoma, e di Allison, una meteorologa specializzata in tornado che fa da supporto a Pete. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Into the storm: tutto quello che c’è da sapere sul film

