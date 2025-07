Thomas Partey accusato di stupro e aggressione sessuale su tre donne dalla Polizia inglese

Le accuse rivolte a Thomas Partey scuotono il mondo del calcio e sollevano domande sulla gestione della privacy e della sicurezza degli atleti. Ex centrocampista dell'Arsenal, ora al centro di un’indagine delicata, si prepara a confrontarsi con le autorità inglesi. La vicenda si svolge nel pieno della stagione sportiva, lasciando tifosi e appassionati in attesa di sviluppi e chiarimenti. Continua a leggere.

Thomas Partey, ex centrocampista dell'Arsenal, è stato accusato di stupro e aggressione sessuale su tre donne dalla Polizia inglese. Il calciatore dovrĂ presentarsi davanti ai magistrati nel tribunale di Westminster il prossimo 5 agosto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

