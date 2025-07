Roma esplosione al Prenestino Meloni elogia il Maresciallo Assanti | ha salvato una vita tra le fiamme

Un gesto di coraggio e dedizione che ha acceso il cuore di Roma: questa mattina, un'esplosione al Prenestino ha messo in moto il coraggio del Maresciallo Assanti, che con prontezza e determinazione ha salvato una vita tra le fiamme. La leader italiana, Giorgia Meloni, non ha esitato a elogiare il suo eroico intervento, dimostrando come il valore e l'altruismo siano ancora i pilastri della nostra societĂ .

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso pubblicamente il suo ringraziamento al Maresciallo dei Carabinieri Gregorio Assanti, protagonista di un salvataggio eroico durante l’esplosione avvenuta questa mattina in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino a Roma. Secondo quanto riferito dal premier, il militare ha tratto in salvo un uomo di 67 anni, addetto alla sicurezza del distributore di carburante dove si è verificato l’incendio. L’uomo, rimasto intrappolato tra le fiamme accanto alla sua auto, non riusciva a muoversi, mentre anche un’ambulanza era stata avvolta dal fuoco. Con sangue freddo e determinazione, Assanti ha prelevato il ferito, lo ha caricato su una pattuglia e lo ha trasportato d’urgenza in ospedale insieme a un infermiere. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Roma, esplosione al Prenestino. Meloni elogia il Maresciallo Assanti: “ha salvato una vita tra le fiamme”

In questa notizia si parla di: roma - esplosione - prenestino - meloni

Roma, spenti tutti i focolai causati dall’esplosione al Prenestino - Roma può tirare un sospiro di sollievo: tutti i focolai scatenati dall'esplosione al Prenestino sono stati domati, garantendo la sicurezza dei residenti.

La premier Meloni sta seguendo le conseguenze dell'esplosione di un distributore di benzina, avvenuta a Roma nel quartiere Prenestino.Meloni ha sentito il sindaco Gualtieri.Particolare attenzione alla salute delle persone coinvolte. 10 feriti,8 sono poliziotti. Vai su X

Nuova esplosione a Roma incendio e fumo nero a Centocelle, nei pressi del Forte Prenestino Vai su Facebook

Scoppia un distributore di benzina e Gpl al Prenestino, a Roma; Roma, esplode distributore di benzina. Questura, 45 feriti, due sono gravi - La scuola primaria Romolo Balzani è accanto al luogo dell'esplosione; Roma, esplosione al distributore del Prenestino: 10 feriti, tra cui 8 poliziotti, un vigile del fuoco e un operatore del 118.

Meloni sente Gualtieri, segue conseguenze esplosione Roma - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, segue le conseguenze dell'esplosione di un distributore di benzina, avvenuta a Roma nel quartiere Pren ... Secondo msn.com

Esplosione ad un distributore a Roma, 45 feriti, due sono gravi - LIVE - Il boato al Prenestino sentito in molti quartieri della Capitale. Si legge su ansa.it