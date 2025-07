Replica La forza di una donna in streaming puntata del 4 luglio | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento con la soap turca “La forza di una donna” (Kad?n) del 4 luglio su Mediaset! In questa puntata, Bahar affronta una scoperta sconvolgente che la lascia senza fiato, portandola a reagire con tutta la sua forza e determinazione. Vuoi rivivere i momenti più intensi? Ecco il video Mediaset in streaming per rivedere l’intera puntata e scoprire come si evolve questa storia coinvolgente.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 4 luglio – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Nella puntata odierna Bahar decide di ascoltare il suggerimento di Yeliz e inizia a leggere i messaggi sul telefono di Sarp. La scoperta la lascia senza parole e la sua reazione è molto violenta. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming.

