La vigilessa Sofia Stefani uccisa Gualandi torna in carcere dai domiciliari | la conferma della Cassazione

Una svolta cruciale nel caso che ha sconvolto la comunità: la Cassazione ha confermato il ritorno in carcere di Giampiero Gualandi, accusato dell'omicidio della vigilessa Sofia Stefani. La decisione mette fine a un tira e molla giudiziario e riaccende i riflettori su una vicenda che ha commosso l’Italia. Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi di questa drammatica storia di giustizia e dolore.

Torna in carcere Giampiero Gualandi dopo la conferma della Cassazione. Il 63enne, accusato di aver ucciso l'ex collega Sofia Stefani, 33 anni, era ai domiciliari ma secondo il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto tornare in cella. Ora la Cassazione ha confermato quanto deciso dal Riesame. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cassazione - sofia - stefani - gualandi

Giampiero Gualandi aveva preso la pistola già l’8 maggio 2024 prima che arrivasse in ufficio Sofia Stefani, l’ex collega 33 enne che poi ucciderà il 16 maggio. Il giorno dell’omicidio, così come aveva fatto una settimana prima, l’imputato prese l’arma dall’armer Vai su Facebook

Omicidio di Sofia Stefani, la Cassazione: Giampiero Gualandi torna in carcere; Omicidio di Sofia Stefani, la decisione della Cassazione: Gualandi torna in carcere; Omicidio Stefani, la Cassazione conferma il carcere per Gualandi.

La vigilessa Sofia Stefani uccisa, Gualandi torna in carcere dai domiciliari: la conferma della Cassazione - Il 63enne, accusato di aver ucciso l’ex collega Sofia Stefani, 33 anni, era ai domiciliari ma secondo il Tribunale del Riesame ... Scrive fanpage.it

Omicidio Stefani, la Cassazione conferma il carcere per Gualandi - Torna in carcere Giampiero Gualandi, il 63enne ex comandante della Polizia locale di Anzola dell'Emilia, nel Bolognese, a processo davanti alla Corte d'Assise del capoluogo emiliano con l'accusa di av ... Da rainews.it