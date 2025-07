Sorpresa la fase finale della Serie A della Libia si disputerà in Lombardia

Una notizia che fa emozionare gli appassionati di calcio: la fase finale della Serie A della Libia si disputerà in Lombardia, portando il calcio internazionale nel cuore dell’Italia. Dopo aver giocato in Campania e Abruzzo, la Libyan Premier League torna nel nostro Paese, con gli ultimi atti previsti dal 15. Un evento imperdibile che promette spettacolo e grandi emozioni, consolidando ancora di più il legame tra due mondi calcistici.

Dopo aver giocato in Campania e Abruzzo nella scorsa stagione, la Libyan Premier League è pronta a tornare in Italia: ultimi atti a partire dal 15. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sorpresa, la fase finale della "Serie A" della Libia si disputerà in Lombardia

In questa notizia si parla di: sorpresa - fase - finale - serie

Un testa a testa in vetta, un terzo posto a sorpresa e un Real Madrid clamorosamente dietro: vi sveliamo le percentuali del Superacomputer OPTA in vista della fase finale del Mondiale per Club Definiti gli accoppiamenti per gli ottavi di finale e dunque per tu Vai su Facebook

Sorpresa, la fase finale della "Serie A" della Libia si disputerà in Lombardia - Dopo aver giocato in Campania e Abruzzo nella scorsa stagione, la Libyan Premier League è pronta a tornare in Italia: ultimi atti a partire dal 15 ... Segnala gazzetta.it

Arriva davvero Balotelli, sorpresa in Serie A - Mario Balotelli è pronto a tornare in Serie A: dopo anni lontano dai riflettori, l’attaccante è svincolato e fa gola. Da calcioblog.it