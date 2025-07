Marisa Tagliabue morta nello schianto col furgone | gestiva un centro con piscina dedicato a cani e gatti a Garlasco

Era una donna appassionata di animali, amata dalla comunità di Garlasco per il suo centro dedicato a cani e gatti. Marisa Tagliabue, 62 anni, gestiva con dedizione Freespirit Pets Living, un'oasi di benessere animale. La sua scomparsa improvvisa in un tragico incidente stradale tra Villanova d’Ardenghi e Gropello Cairoli ha lasciato un vuoto profondo. La comunità si stringe intorno alla sua famiglia, mentre le indagini chiariranno le cause di questa tragedia.

Garlasco (Pavia), 4 luglio 2025 – Si chiama Freespirtits Vivere gli Animali, il centro di Garlasco di Marisa Tagliabue, la donna di 62 anni, morta questa mattina in un terribile incidente stradale avvenuto tra Villanova d’Ardenghi e Gropello Cairoli: il furgone sul quale viaggiava si è scontrato con un mezzo pesante e per lei non c’è stato scampo. Sembra che in quel momento non ci fossero animali a bordo e sulle cause del sinistro sta lavorando la polizia stradale. La strada è rimasta chiusa dalle 7 del mattino sino ad oltre mezzogiorno ed il traffico in direzione di Pavia è stato deviato. Maria Tagliabue, separata e con un figlio, si occupava della gestione del centro per cani e gatti, con particolare attenzione per i primi ai quali sono riservati una serie di servizi anche a domicilio ma anche seminari e varie attività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it