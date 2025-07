Milan Futuro in Serie D | via libera alla promozione in C bloccata la retrocessione

Il Milan Futuro si appresta a vivere una stagione ricca di emozioni e sfide, con la promozione in Serie C finalmente decisa e la retrocessione bloccata. La seconda squadra rossonera si prepara ad affrontare un nuovo capitolo, tra strategie innovative e obiettivi ambiziosi. Le novità in arrivo promettono di rafforzare il progetto e consolidare il futuro del club, portando entusiasmo e speranza ai tifosi più appassionati.

Il Milan Futuro si prepara alla sua seconda stagione, che vedrà la seconda squadra rossonera impegnata in Serie D: le novità.

