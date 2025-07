Armi al posto di investimenti e formazione | l’Europa prepara il futuro sbagliato

In un’Europa alle prese con trasformazioni epocali, il vero dilemma resta irrisolto: come affrontare la disoccupazione digitale? Tra convegni sull’AI e piani di automazione, i numeri sono impietosi: milioni di posti di lavoro scompariranno entro il 2030. È il momento di riflettere seriamente sulle armi a disposizione e su come preparare un futuro sostenibile per tutti. Solo così potremo evitare che questa rivoluzione diventi una vera e propria minaccia sociale.

di Rocco Ciarmoli In un’Europa attraversata da trasformazioni epocali c’è una domanda che continua a essere evitata: come affrontare la disoccupazione digitale. Mentre si moltiplicano convegni sull’AI, previsioni sull’automazione, piani per l’efficientamento digitale, i numeri restano impietosi. Entro il 2030, milioni di posti saranno spazzati via da algoritmi e macchine intelligenti. Addetti ai call center, contabili, impiegati pubblici, autisti, operai generici: tutti profili “esposti” alla sostituzione. Eppure, invece di prepararsi con formazione, investimenti civili e filiere sostenibili, l’Europa sta scegliendo una strada più antica e pericolosa: quella della guerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Armi al posto di investimenti e formazione: l’Europa prepara il futuro sbagliato

