Una tragedia evitata per un soffio, grazie alla prontezza e alla presenza di spirito dei nostri collaboratori. La scena sembrava un terremoto, un caos che avrebbe potuto trasformarsi in una strage. Se l'esplosione fosse avvenuta solo un’ora più tardi, alle 8.30, il bilancio avrebbe potuto essere drammaticamente diverso. Un monito sulla fragilità della sicurezza e sull’importanza di vigilare sempre, con occhi attenti e cuore pronto a intervenire.

“Per descrivere quello che ho visto, mi è sembrato un terremoto, questo è il termine giusto. Non ero fisicamente presente al momento (dell’esplosione) questa mattina, stavo arrivando, ma sul posto c’erano i miei collaboratori, c’era la ragazza che gestisce il centro estivo e otto bambini del campo estivo che sono stati portati nella nostra struttura alle 7.30. Se fosse successo, come ho giĂ detto a tutti, un’ora dopo, alle 8.30, sarebbe stata una catastrofe”. Questo il commento del presidente della polisportiva Villa De Sanctis, Fabio Balzani, commentando l’esplosione avvenuta a Roma, in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, il gestore dell’impianto vicino all’esplosione : “Un’ora dopo e sarebbe stata una strage”

