Calciomercato Juventus niente da fare per Comolli | il Brighton porta via quell’obiettivo alla Vecchia Signora! Il club d’appartenenza ha accettato quell’offerta Tutti i dettagli dell’operazione

Il calciomercato della Juventus si svela ancora una volta ricco di sorprese e colpi di scena. Dopo aver seguito con interesse le trattative, i bianconeri devono rinunciare a un obiettivo importante: il Brighton ha portato via Maxim De Cuyper, giovane promessa belga del Club Brugge, accettando l'offerta del club d’appartenenza. Un colpo che scuote le strategie di mercato della Vecchia Signora, lasciando in sospeso nuove opportunità per il futuro.

Il calciomercato Juventus sta sempre cercando nuovi talenti da aggiungere alla propria rosa e, tra i giocatori che hanno attirato l'interesse dei bianconeri, c'è sicuramente Maxim De Cuyper, giovane talento belga classe 2002 che ha messo in mostra le sue qualità al Club Brugge. Tuttavia, le ultime indiscrezioni suggeriscono che il futuro del calciatore belga non sia più in direzione Torino. Infatti, come riportato in corsivo da Fabrizio Romano attraverso il suo canale X, il Brighton si è fatto avanti con un'offerta concreta per il difensore belga, mettendo sul tavolo una cifra di 18 milioni di euro più 2 milioni in bonus.

