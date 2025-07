Esplosione Roma il carabiniere ferito nei soccorsi | Sembrava uno scenario di guerra

Un intervento di coraggio e dedizione tra le macerie di Roma, dove un carabiniere ha rischiato la vita per aiutare i soccorritori e i feriti, testimoniando il valore di chi si trova in prima linea anche nelle situazioni più drammatiche. Le immagini di scena sembravano quelle di un conflitto, ma è stato il coraggio quotidiano di questi uomini a fare la differenza. La loro prontezza salva vite e ricorda a tutti il vero significato di servizio.

“Al momento della seconda esplosione la prima persona che ho visto di spalle l’ho trascinata via per soccorrerla. Qualcuno è rimasto ferito, purtroppo più di me”, il Maresciallo Maggiore Antonino Giorgio racconta così le operazioni di soccorso dopo l’esplosione del distributore di gpl di Via dei Gordiani a Roma questa mattina. Sulla nuca ancora il segno dell’ustione coperto da una benda e sul braccio la fasciatura dopo il prelievo di sangue. “Mentre tentavo di soccorrere i feriti, l’onda di calore mi ha colpito”, dice ai cronisti appena tornato sul luogo dell’esplosione dopo la medicazione. “Quello che si è visto sembrava proprio uno scenario di guerra. 🔗 Leggi su Lapresse.it