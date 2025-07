Zelensky | Accordo con Trump per rafforzare i sistemi di difesa dei nostri cieli

In un momento cruciale per la sicurezza globale, Zelensky e Trump siglano un accordo strategico per potenziare i sistemi di difesa dei nostri cieli, rafforzando la resistenza contro le minacce esterne. Nel frattempo, una telefonata tra il presidente USA e il cancelliere Merz sottolinea l’unità internazionale di fronte alle tensioni crescenti. La notte si è infatti tinta di rosso con il più pesante raid russo dall’inizio del conflitto, un segnale allarmante per il mondo intero.

Telefonata anche tra il presidente Usa e il cancelliere Merz. Pesante raid russo nella notte, il peggiore dall'inizio della guerra.

Le condizioni di Mosca per i negoziati di pace: «L’incontro Putin-Zelensky solo dopo un accordo». Drone russo su bus a Sumy: 9 morti - Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha dichiarato che un incontro tra Putin e Zelensky sarà possibile solo dopo un accordo tra Mosca e Kiev.

#Trump blocca l’invio di sistemi di difesa aerea all’Ucraina. Trump è un sodale di Putin. La necessità di costruire un pilastro europeo della NATO indipendente dagli USA si fa ogni giorno più pressante. Costerà , perché la libertà e l’indipendenza non sono grati Vai su Facebook

Zelensky sente Trump: Accordo per difendere i nostri cieli; Zelensky: “Con Trump concordato rafforzamento difesa aerea”. Nella notte raid di Mosca con 550 droni. Kiev: “Usate componenti cinesi”; Accordo sulle terre rare, Trump: Zelensky verrà venerdì per firmare. Ma Kiev si scordi la Nato - Zelensky e Macron domenica saranno a Londra.

