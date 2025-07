Esplosione Roma la vigilessa | Il fumo ci ha dato il tempo di salvare i bimbi del centro estivo

In una Roma sconvolta dall’esplosione, la prontezza di una vigilessa ha fatto la differenza. Conoscendo il territorio e grazie al fumo che si è sollevato, ha avuto il tempo di mettere in salvo i bambini del centro estivo, insieme a cani e adulti intenti a giocare. La sua intuizione e il tempestivo intervento hanno evitato una tragedia imminente, dimostrando che il coraggio e la prontezza sono le armi più potenti in situazioni di emergenza.

“Conoscendo il territorio, mentre tutti gli altri andavano in quella direzione, ci siamo spostati verso il parco. Abbiamo visto bambini, cani e le persone che giocavano a tennis e li abbiamo portati tutti in sicurezza sul lato della Casilina. Poi abbiamo sentito il grande boato. La fortuna è stata che i nostri colleghi di via Gordiani, di fronte al campo nomadi, hanno visto il fumo. Il fumo ci ha dato quei sette-otto minuti prima dell’esplosione per portare in salvo queste persone”. Così Sabrina Alleva, funzionaria di Polizia di Roma Capitale, ha spiegato i momenti prima dell’esplosione della stazione di rifornimento di via dei Gordiani, in zona Villa De Sanctis, avvenuto intorno alle 8 di stamattina a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it