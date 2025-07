Pronti via | domani iniziano i saldi estivi 2025 quanto spenderanno gli italiani?

Pronti, partenza, via! Domani in tutta Italia, esclusa la Provincia di Bolzano, scattano i saldi estivi 2025, un appuntamento imperdibile per milioni di italiani. Un’occasione unica per fare acquisti intelligenti e risparmiare, con una spesa media di 203 euro a famiglia e un totale di 3,3 miliardi di euro. Ma in cosa investiranno gli italiani quest’anno? Per il presidente di Federconsumatori, le tendenze sono chiare: scopriamolo insieme!

Partiranno domani in tutta Italia (ad eccezione della Provincia di Bolzano ) i saldi estivi 2025. Uno dei momenti più attesi dell'anno dai consumatori, si tratta di un'occasione importante per risparmiare sugli acquisti. Quest'anno Confcommercio stima che, in media, ogni famiglia spenderà 203 euro, circa 92 euro pro capite, per un totale 3,3 miliardi di euro. Saldi estivi 2025, in cosa investiranno gli italiani?. Per il presidente di Federazione Moda Italia -Confcommercio, Giulio Felloni, "nonostante le difficoltà legate alla situazione internazionale, l'arrivo di 19 milioni di turisti stranieri negli aeroporti italiani offre segnali di speranza.

Saldi estivi 2025, fissate le date - I saldi estivi 2025 in Liguria stanno per iniziare! Con un annuncio ufficiale del consigliere delegato allo Sviluppo economico e al Commercio, si conferma che le promozioni prenderanno il via sabato 5 luglio e termineranno lunedì 18 agosto, garantendo ai consumatori un'opportunità imperdibile per gli acquisti estivi.

SALDI ESTIVI AL VIA! Siete pronti a fare affari imperdibili? Sabato 5 luglio iniziano ufficialmente i Saldi Estivi! Un’occasione perfetta per rinnovare il guardaroba, acquistare ciò che desideravate da tempo e sostenere il commercio locale Vi aspettia Vai su Facebook

