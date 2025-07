Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-07-2025 ore 17 | 25

Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato all’aggiornamento del traffico e delle condizioni delle strade. Oggi, 4 luglio 2025 alle ore 17:25, vi forniremo le ultime novità sulla viabilità di Roma e regione Lazio, con dettagli su autostrade, incidenti e disagi in tempo reale. Rimanete con noi per essere sempre aggiornati e pianificare al meglio i vostri spostamenti.

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sulle autostrade sulla A1 Firenze Roma rimosso l'incidente tra Roma nord e Ponzano Romano circolazione ora scorrevole in direzione Firenze permangono i disagi sulla viabilità in direzione della Capitale tra chiusi e fabbro per incidente e tra Fabro e Orvieto per un camion in avaria sempre in auto sole ma nel tratto Roma Napoli sono per traffico intenso le code tra il nodo per la 24 Roma Teramo e Colleferro in direzione Napoli sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso per Roma Fiumicino e Tuscolana in carreggiata interna code l'altezza di là e più avanti tra Nomentana e lo svincolo per La 24 Roma Teramo dove nel tratto Urbano segnaliamo rallentamenti della tangenziale a Togliatti in direzione del raccordo anulare risposta su via Pontina per segnalare code per incidente tra lo svincolo che raccordo anulare Castel Romano in direzione Latina mentre più avanti sono per traffico intenso le code tra via Castagnetta svincolo per La Laurentina e tra via dei rutuli e Aprilia causa sinistro si circola invece ha senso unico alternato su via di Pratica tra lo svincolo per la Pontina è via Arno mentre su via Nettunense sono per traffico intenso le code tra lo svincolo per via Appia e Pavona e poi tra Montegiove Campoleone in direzione Anzio Infine per il trasporto ferroviario servizio rallentato sulla linea metro In entrambe le direzioni con attivazione del servizio di navette integrative da due capolinea mentre sulla linea Roma Pisa in servizio attualmente sospeso per un incendio tra Campiglia e sito da Marco Morganti Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo appuntamento un servizio della Regione Lazio