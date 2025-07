Esplosione Roma l’esperto | Le cisterne Gpl in pressione possono diventare bombe potentissime

Un incidente a Roma ha acceso i riflettori sui pericoli nascosti delle cisterne di GPL in pressione. Queste strutture, fondamentali per la distribuzione del carburante, possono diventare bombe potentissime in caso di rottura o incendio. Un rischio che richiede massima attenzione e misure preventive efficaci. Ma quali sono i pericoli reali e come possiamo tutelarci? Vediamo cosa emerge dall’esperto.

(Adnkronos) – “Le cisterne dei distributori sono in pressione, per conservare il Gpl allo stato liquido. La rottura di una conduttura e l’innesco di un incendio può rendere una cisterna una bomba potentissima, come purtroppo si è verificato”. Andrea Tavoletta, responsabile operazioni logistica e Fidi presso Termo Trading Petroli, societĂ che opera nella vendita e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Esplosione Roma, l’esperto: “Le cisterne Gpl in pressione possono diventare bombe potentissime”

L'esplosione che ha coinvolto un distributore di benzina in via dei Giordani a Roma ha causato anche diversi feriti tra vigili del fuoco, operatori sanitari del 118 e alcuni passanti

