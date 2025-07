È morta così Incidente in autostrada tutto bloccato | code chilometriche

Un tragico incidente sull’autostrada A10 ha sconvolto il traffico nel pomeriggio, causando code chilometriche tra San Bartolomeo e Imperia Est. Una donna ha perso la vita e un uomo è stato gravemente ferito dopo aver perso il controllo della moto in una galleria a Diano Castello. La scena drammatica ha bloccato il flusso di veicoli, lasciando gli automobilisti in attesa di aggiornamenti e di una riapertura.

Un incidente mortale si è verificato oggi nel primo pomeriggio lungo l'autostrada A10, in direzione Francia, tra gli svincoli di San Bartolomeo e Imperia Est. Una donna ha perso la vita e un uomo è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo della moto all'interno di una galleria autostradale. L'incidente è avvenuto nel tratto che attraversa il comune di Diano Castello. Circostanze ancora da chiarire: indagini in corso. La coppia stava viaggiando su una moto con targa francese quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo.

