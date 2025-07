Il 12 luglio al porto di Nettuno si presenta la start-up Moorsimply

Il 12 luglio, il porto di Nettuno si trasformerà in un palcoscenico di innovazione con la presentazione di moorsimply.NETTUNO, una startup che rivoluziona l’ormeggio nautico. Il dispositivo intelligente, disponibile in versione automatica e manuale, garantisce un'operazione sicura e autonoma in ogni condizione. L’evento, condotto dalla giornalista Catia Acquesta, promette di unire tecnologia, stile e divertimento con musica dal vivo e cocktail in una cornice incantevole, segnando un nuovo capitolo per il diporto...

NETTUNO – Un dispositivo di assistenza all’ormeggio che, declinato in versione automatica versione manuale, consente di effettuare l’ormeggio in maniera immediata, sicura e senza bisogno di aiuto, nei porti e nelle darsene destinate al diporto. L’evento, presentato dalla giornalista Catia Acquesta, vedrà la partecipazione di numerose personalità e terminerà nella serata del 12 con musica dal vivo e cocktail nella bellissima e suggestiva cornice del porto di Nettuno. Nella giornata del 13, invece, ci sarà un punto informativo gestito da esperti che daranno spiegazioni sulle caratteristiche dell’innovativo dispositivo, rigorosamente Made in Italy. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Il 12 luglio al porto di Nettuno si presenta la start-up Moorsimply

