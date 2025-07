Zhegrova vuole lasciare il Lille In Kosovo si parla di un possibile affondo del Napoli

L'affare Edon Zhegrova si infiamma: il talento kosovaro, in scadenza con il Lille, sembra pronto a cambiare aria, con Napoli e Atalanta in agguato. Dopo aver fatto perdere le sue tracce per un po', il suo nome torna prepotentemente nel mirino delle grandi italiane, desiderose di rinforzare le proprie fasce. Mentre il mercato estivo si avvicina, tutti gli occhi sono puntati su questa possibile operazione che potrebbe rivoluzionare il futuro del giovane esterno.

Da tempo accostato al Napoli e poi sparito dai radar, Edon Zhegrova torna d’attualità : il Lille conferma che partirà in estate e Napoli e Atalanta osservano. L’esterno kosovaro è in scadenza nel 2025 e vuole un nuovo progetto. Leggi anche: Il Napoli punta all’all-in, vuole Lang e anche un esterno (Sky) Zhegrova in uscita dal Lille, il Napoli fiuta il colpo (KosovaPress). Edon Zhegrova sembra destinato a lasciare il Lille, con il presidente del club, Olivier Létang, che ha dichiarato che la società non ha intenzione di trattenerlo oltre quest’estate. L’esterno, arrivato nel 2022 dal Basilea, è entrato nell’ultimo anno di contratto e ha espresso più volte la volontà di affrontare una nuova sfida. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Zhegrova vuole lasciare il Lille. In Kosovo si parla di un possibile affondo del Napoli

In questa notizia si parla di: napoli - zhegrova - vuole - lille

L’esterno Zhegrova ad un passo dal Napoli - Il Napoli è pronto a cogliere un altro importante colpo di mercato con l'arrivo di Lario Zhegrova, esterno del Lille.

Ritorno di fiamma per #Zhegrova? #SscNapoli #Lille #Kosovo Vai su X

Zhegrova accende il mercato: Atalanta e Napoli su di lui L’Atalanta ha effettuato un primo sondaggio per Edon Zhegrova, esterno offensivo del Lille reduce da un’ottima stagione in Ligue 1. Il talento kosovaro è da tempo sul taccuino del Napoli, che lo mon Vai su Facebook

Zhegrova vuole lasciare il Lille. In Kosovo si parla di un possibile affondo del Napoli; Dal Kosovo – Zhegrova vicino al Napoli! Spunta il possibile ingaggio: cifre e dettagli; Zhegrova vuole andare al Napoli a gennaio. Quanto chiede il Lille.

Zhegrova vuole lasciare il Lille. In Kosovo si parla di un possibile affondo del Napoli - Il Napoli e l’Atalanta seguono con interesse l’esterno kosovaro. Secondo ilnapolista.it

DAL KOSOVO - Zhegrova si avvicina al Napoli, l'esterno vuole la maglia azzurra: le ultime - Arlind Sadiku, giornalista e connazionale di Zhegrova, si è espresso così tramite un video pubblicato sui social: "Edon Zhegrova è molto vicino ad appr ... Segnala napolimagazine.com