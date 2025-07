LIVE Bellucci-Norrie 6-7 0-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | nuovo disastro al servizio dell’azzurro

Il torneo di Wimbledon 2025 si anima con emozioni intense e colpi di scena continui, mentre live seguiremo le ultime azioni tra Bellucci e Norrie. Tra ace, errori e momenti di pura tensione, ogni scambio racconta la passione e la sfida tra i protagonisti. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e scopri come si svilupperà questa avventura sul campo centrale. Non perdere neanche un dettaglio, perché il tennis è fatto di emozioni da vivere passo dopo passo.

LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-THOMPSON (4° MATCH DALLE 12.00) 30-15 Servizio e dritto Norrie. 15-15 Prima al corpo e smash a rimbalzo del britannico. 0-15 Regala di rovescio anche Norrie. 0-1 Getta via il rovescio. Dopo l'ace, nuovo disastro! 40-A Doppio fallo (4°). 40-40 Doppio fallo (3°). A-40 Ace (6°). 40-40 Slice vincente! 30-40 Non tiene in campo il rovescio difensivo Bellucci, palla break. 30-30 Gran risposta in cross e comodo dritto Norrie. 30-15 Si era offerto Bellucci ma di rovescio stavolta, a differenza del set point, ha commesso un gratuito il GBR.

LIVE Bellucci-Norrie, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il sogno continua contro il semifinalista del 2022 - Pronti a vivere un match che promette emozioni intense e colpi di scena? Mattia Bellucci sfida Cameron Norrie nel terzo turno di Wimbledon 2025, un confronto che incarna il sogno di ogni talento emergente.

