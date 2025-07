Belvedere Firenze | tra attualità e musica tre nuovi appuntamenti al tramonto

A Firenze, il Belvedere continua a incantare con la sua programmazione estiva, un connubio perfetto tra attualità e musica in uno scenario mozzafiato. Tra incontri con figure di spicco del giornalismo italiano e performance di artisti internazionali, ogni appuntamento al tramonto trasforma le terrazze panoramiche in un palcoscenico unico. Non perdere l’opportunità di vivere serate indimenticabili all’insegna di cultura e emozioni sotto il cielo fiorentino. La prossima settimana, il bello sta per cominciare...

Firenze, 4 luglio 2025 - Continua la programmazione estiva di Belvedere Firenze, il nuovo spazio culturale affacciato sulle terrazze panoramiche e sul giardino, che ogni settimana propone incontri, concerti e momenti di approfondimento nell'atmosfera suggestiva del tramonto fiorentino. La prossima settimana vedrà alternarsi sulla terrazza panoramica voci autorevoli del giornalismo italiano e sonorità internazionali. Si comincia martedì 8 alle 20:30 luglio con la giornalista Rai Monica Maggioni, tra le più influenti figure del panorama nazionale. Maggioni sarà protagonista del primo talk del ciclo "L'attualità del bello" e partendo dalle pagine dal suo ultimo libro, The presidents (Rai Libri), svelerà chi sono gli uomini dietro a Donald Trump, uomini così influenti da spingere a guardare alla presidenza americana non più come a un singolo, ma a un gruppo, una confraternita di uomini incredibilmente potenti, un raggruppamento straordinario di capitali privati, tecnologia e capacità di controllo sulla società e di governo dell'opinione pubblica come mai era accaduto nella storia.

