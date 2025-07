I cento passi | tutto quello che c’è da sapere sul film

Questa sera, alle ore 21.20 su Rai 3, non perdete l’attesissima proiezione di "I cento passi", un film capolavoro del 2000 diretto da Marco Tullio Giordana. Un intenso racconto dedicato alla vita e all’omicidio di Peppino Impastato, simbolo della lotta contro Cosa nostra in Sicilia. Scoprite la trama coinvolgente, il cast straordinario e come seguirlo in streaming. Preparatevi a rivivere una storia che ha segnato la lotta per la giustizia in Italia.

I cento passi: trama, cast e streaming del film su Rai 3. Questa sera, 4 luglio 2025, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda il film I cento passi, pellicola del 2000 diretta da Marco Tullio Giordana. Il film è dedicato alla vita e all’omicidio di Peppino Impastato, attivista impegnato nella lotta a Cosa nostra nella sua terra, la Sicilia. Il titolo prende il nome dal numero di passi che occorre fare a Cinisi per colmare la distanza tra la casa della famiglia Impastato e quella del boss mafioso Gaetano Badalamenti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni. Trama. Negli anni Settanta chi fondava una radio privata e sfotteva i poteri forti rischiava, a Milano o a Roma, un’irruzione della polizia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - I cento passi: tutto quello che c’è da sapere sul film

