Sicurezza l’appello a Regione Lombardia | Serve una riforma della polizia locale nei capoluoghi

Un nuovo fronte si apre a Mantova e nelle altre città lombarde: la necessità di una riforma della polizia locale. Le amministrazioni di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova uniscono le forze in un appello rivolto a Regione Lombardia, chiedendo interventi mirati per rafforzare la sicurezza e rispondere alle esigenze dei cittadini. È il momento di agire: l’appello arriva forte e chiaro, per costruire un futuro più sicuro per tutti.

Mantova. Un appello a Regione Lombardia per la sicurezza nella città lombarde. L’amministrazione comunale di Bergamo – insieme a quelle di Brescia, Cremona e Mantova – è in prima linea per affrontare uno dei temi più sentiti nelle vie del capoluogo orobico. Nella mattina di venerdì 4 luglio nella sede della polizia locale di Mantova si è svolto un vertice tra gli assessori alla Sicurezza delle 4 città per presentare una piattaforma congiunta costituita da 5 proposte operative che verranno sottoposte al tavolo di coordinamento delle polizie locali di Regione Lombardia. Proposte che nascono dalla necessità di adeguare il quadro normativo e organizzativo che regola l’attività del corpo: gli agenti sono chiamati a svolgere funzioni sempre più complesse in materia di sicurezza urbana, prevenzione del degrado e presidio del territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Sicurezza, l’appello a Regione Lombardia: “Serve una riforma della polizia locale nei capoluoghi”

In questa notizia si parla di: sicurezza - appello - regione - lombardia

