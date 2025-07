Inter ricordi Tomiyasu? Il giocatore lascia l’Arsenal a zero

L’Inter potrebbe ora fare un passo deciso per portare a casa Takehiro Tomiyasu, il difensore giapponese che l’Arsenal ha ufficialmente salutato questa mattina. Dopo tre anni di successi e una crescita costante, Tomiyasu si trova ora libero sul mercato, pronto a rilanciare la propria carriera in Italia. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per rinforzare la linea difensiva e sognare grandi traguardi.

Takehiro Tomiyasu aveva attirato l’attenzione dell’Inter negli anni scorsi, non se n’è però mai fatto nulla. Oggi il giocatore è disponibile, questa mattina l’Arsenal ha comunicato l’addio. RESCISSIONE – Nell’estate del 2021 l’ Arsenal investì 18 milioni di euro circa per Takehiro Tomiyasu dal Bologna. Il giocatore ha fatto almeno tre anni di alto livello garantendosi la fiducia dell’allenatore spagnolo Mikel Arteta. Il club inglese, almeno fino alla scorsa estate, chiedeva ancora 25 milioni per il trasferimento del terzino destro giapponese. Tomiyasu però viene da un anno molto difficile e si è infortunato al ginocchio gravemente. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, ricordi Tomiyasu? Il giocatore lascia l’Arsenal a zero

In questa notizia si parla di: arsenal - inter - tomiyasu - giocatore

Milan su Alex Meret: duello di mercato con Inter e Arsenal per il portiere del Napoli - Il Milan sta puntando su Alex Meret, portiere titolare del Napoli, nel tentativo di assicurarsi un rinforzo in vista della prossima stagione.

PRENDERE IERI Costo e rischio 0. Se torna ai suoi livelli hai un ottimo giocatore. Anche non tornasse al suo precedente livello si potrebbe avere una riserva affidabile che pesa pochissimo Vai su X

Arsenal, Tomiyasu diventa un'occasione sul mercato: Inter e altre due big italiane sull’ex Bologna; Champions League: Atalanta-Arsenal 0-0. Vince solo la Juve, pareggiano tre italiane su cinque; Formazioni ufficiali Inter-Arsenal: chi gioca titolare e le ultime su Thuram, Taremi, Calhanoglu, Barella, Zielinski, Frattesi, Dimarco, Bastoni, Acerbi e Calafiori.

Calciomercato Arsenal, ufficiale la risoluzione di Tomiyasu: occasione a parametro zero, il comunicato - Il comunicato ufficiale dell’Arsenal sulla risoluzione del contratto dell’ex Bologna Takehiro Tomiyasu. Come scrive calcionews24.com

L'Arsenal ha comunicato la risoluzione del contratto di Tomiyasu: il difensore era arrivato a Londra dal Bologna nell'agosto del 2021 - L'Arsenal ha comunicato la risoluzione del contratto di Tomiyasu: il difensore era arrivato a Londra dal Bologna nell'agosto del 2021 ... Scrive calciomercato.com