Un Posto al Sole diventa internazionale | Whoopi Goldberg nel cast

Un Posto al Sole si prepara a conquistare il palcoscenico internazionale con l’inaspettata aggiunta di Whoopi Goldberg nel cast. L’iconica attrice hollywoodiana porta un tocco di star power e novità in questa storica soap italiana, creando un mix irresistibile di emozioni e sorprese. Scopri la trama speciale pensata per lei, i retroscena dell’annuncio Rai e come questa straordinaria collaborazione cambierà per sempre il volto della soap.

Whoopi Goldberg entra nel cast di Un Posto al Sole: scopri la trama speciale pensata per lei, i retroscena dell'annuncio Rai e come questa icona di Hollywood cambierà la storica soap italiana.

Un Posto al Sole continua a incantare il pubblico italiano con trame avvincenti e colpi di scena inaspettati.

L'annuncio che ha fatto impazzire i social e mandato in visibilio i fan della soap opera più longeva della televisione italiana comincia ad arricchirsi di dettagli. Whoopi Goldberg, vincitrice di Oscar, Emmy, Grammy e Tony Award reciterà a Un Posto al Sole. Vi sv Vai su Facebook

